Omrop Fryslân en NH Nieuws maken serie over verbouwing Afsluitdijk

DEN OEVER - De komende vier jaar gaat de Afsluitdijk flink op de schop. De iconische dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. De regionale omroepen NH Media en Omrop Fryslân gaan de werkzaamheden volgen in 32 reportages.

Dat is namelijk precies het aantal kilometers dat de Afsluitdijk lang is. Beide omroepen gaan verhalen maken door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Mensen die er wonen, werken, recreëren of elke dag gebruik van maken. Voor hen is de Afsluitdijk meer dan alleen 32 kilometer asfalt.

Gigantische klus

Naast het verhogen en versterken van de dijk, komen er extra spuisluizen en gemalen en wordt de veiligheid van de weg verbeterd. Ook wordt er een vismigratierivier aangelegd en zijn er verschillende initiatieven voor innovatieve en duurzame energievormen. Al met al een gigantische klus waar heel veel mensen de komende jaren aan werken.

Lees ook: Na jaren voorbereiding is ontwerp 'nieuwe' Afsluitdijk klaar: "Een bijzondere dag!"

Unieke samenwerking

Volgens Douwe Boersma van Omrop Fryslân kijken alle partijen uit naar een unieke samenwerking. "Verhalen vertellen zit bij ons als regionale omroepen in het DNA. De mensen in de reportages laten zien hoe belangrijk de Afsluitdijk voor ons is." Jacky de Vries van NH Media haakt daarop aan: "Mooi om op deze manier samen te werken en volop aandacht te besteden aan zo'n immens project."

De samenwerking tussen Omrop Fryslân wordt mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk.