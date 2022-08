Noord-Holland NL V Jan Lely eeuwig trots op overgrootvader: "Draag het 'Lely-hoofd' met veel plezier op m'n romp"

Het is een grote schaduw om in te leven, zelfs generaties later nog. Jan Lely (75) is een achterkleinzoon van ingenieur Cornelis Lely, die als architect van de Zuiderzeewerken verantwoordelijk is voor het inpolderen van de Zuiderzee. En natuurlijk de ontwerper is van de iconische Afsluitdijk. NH ging met Jan terug naar het bouwwerk, waar hij als kind al bijzondere herinneringen aan heeft.

NH Nieuws/Omrop Fryslan

Het verhaal van Jan Lely begint in 1954, toen hij als 7-jarig jongetje aanwezig was bij de onthulling van het Lely-standbeeld in Den Oever. "Ik moest koningin Juliana bloemen aanbieden. Mijn zusje mocht de vrouw van premier Drees een bloemetje geven, maar die vond de koningin veel leuker, dus die heeft de bloemen aangenomen en is meteen naar de koningin gehold", zegt Jan Lely. Visionair Het was de eerste keer dat Jan Lely werd ingezet om het werk van zijn beroemde overgrootvader te promoten, een roeping die hij de rest van zijn leven heeft voortgezet. Als voorzitter van de Cornelis Lely Stichting beheert hij inmiddels de nalatenschap van zijn beroemde overgrootvader. "Lely is vooral bekend als de man die de Zuiderzee afsloot en inpolderde, maar hij deed veel meer dan dat", vertelt zijn achterkleinzoon. "Hij was niet alleen een briljant ingenieur maar ook een visionair en daadkrachtig politicus en staatsman met als grote drijfveer Nederland toekomst te geven." Tekst gaat verder na de foto

Cornelis Lely (1854-1929) - NH Nieuws/Omrop Fryslan

Toch onderkent ook Jan Lely het belang van de Afsluitdijk. "De Afsluitdijk maakte niet alleen een eind aan de verwoestende overstromingen van de Zuiderzee maar de inpoldering zorgde ook voor meer ruimte voor voedselvoorziening. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een hongersnood. Lely wilde ervoor zorgen dat we niet langer afhankelijk waren van het buitenland voor onze voedselvoorziening. Dus moest er meer land komen voor akkers en graan", legt Lely uit. Revolutionair De achterkleinzoon is vol lof over de manier waarop de versteviging wordt uitgevoerd. En volgens hem zou zijn overgrootvader dat ook zijn. "De manier waarop de dijk verstevigd wordt, is in lijn met het oorspronkelijke plan. De Levvel-blocks zijn een revolutionair ontwerp. Ook nu kijkt de hele wereld naar Nederland naar hoe wij dit doen", vertelt hij zelfverzekerd.

De Afsluitdijk in 32 verhalen

De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen NH Media en Omrop Fryslân in samenwerking met Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk het verhaal van dit iconische bouwwerk. Door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Bekijk hier alle verhalen.

Jan Lely (75), de achterkleinzoon van Cornelis Lely - NH Nieuws/Omrop Fryslan

'Lely-hoofd' Al is het 93 jaar geleden dat Cornelis Lely overleed, hij is voor Jan nog steeds een grote inspiratiebron. "Vooral als het gaat om werk, wat voor werk je ook doet. Soms lukt iets niet en vraag je je af, ga ik door of niet? Van hem heb ik wel geërfd dat je doorgaat, net zo lang tot het lukt", legt hij uit. Jan is ook trots dat hij qua uiterlijk ook nog de trekken van zijn overgrootvader heeft. "Dat wordt gezegd ja, dat 'lely-hoofd komt vaak terug in de familie. Ik draag het met plezier mee op mijn romp."