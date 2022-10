Noordkop & Texel NL V Bijzondere penning keert na generaties terug bij achterkleinzoon

Al vier generaties lang werkt de familie Ligthart op de Afsluitdijk. Serge Ligthart legt nu met zijn eigen bedrijf basaltstenen bij de voorhavens van de dijk, zijn overgrootvader werkte bij de aanleg van het iconische bouwwerk in de jaren 30. Maar pas sinds een paar maanden heeft Serge daar bewijs van, toen een bijzondere penning plots boven water kwam.

NH NIEUWS/ OMROP FRYSLAN

Dat de familie Ligthart al vier generaties actief is op De Afsluitdijk, weet Serge als geen ander. Zijn vader was ook steenzetter, die leerde het vak aan de steenzetschool in Harlingen in 1968. En zijn opa was opperman bij de steenzetters. "Mijn overgrootvader heeft hier ook aan De Afsluitdijk gewerkt, maar ik weet niet precies in welke hoedanigheid," zegt Serge. "Maar het heeft vast met steenzetten te maken gehad."

De Afsluitdijk in 32 verhalen

De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen NH Media en Omrop Fryslân in samenwerking met Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk het verhaal van dit iconische bouwwerk. Door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Bekijk hier alle verhalen.

NH NIEUWS/ OMROP FRYSLAN

Maar het echte bewijs komt, als Serge op de bouwplaats benaderd wordt door een collega, die een bijzondere verrassing voor hem heeft. "Twee dagen later komt hij terug met een penning, die uitgereikt werd aan mensen die hier gewerkt hebben tijdens de sluiting van De Dijk", vertelt Ligthart. Serge laat trots de penning zien, met daar op de naam van zijn overgrootvader. Vlieter Op 28 mei 1932 werd om 13.02 uur de Vlieter -het laatste gat in De Afsluitdijk- gesloten. Om dat te vieren, werd er een speciale penning uitgebeeld. 90 jaar later komt die speciale munt uitgerekend op diezelfde Afsluitdijk weer terug in handen van een Ligthart.