Echtpaar strijdt al jaren tegen afval op de Afsluitdijk: "Met z'n allen verknallen we het zo!"

AFSLUITDIJK - Frisdrankflesjes, plastic materiaal van bouwbedrijven en zelfs materiaal dat een hele oceaan heeft overgestoken: het spoelt aan op de Afsluitdijk. Al jaren strijdt het echtpaar Menno Onnes en en Nynke Bottema tegen de troep. Ze hebben de meest bijzondere gevonden stukken zelfs in een mini-museum ondergebracht.

"We leven hier in zo'n mooie wereld, en dan verknallen we het zo", verzucht Onnes, terwijl hij met zijn grijper een gevonden stuk plastic in een tas stopt. Elke week gaat hij met zijn vrouw Nynke naar een vaste plek op de Afsluitdijk om aangespoelde rotzooi op te ruimen. Elke keer vinden ze weer nieuwe troep, plastic afkomstig van allerlei bedrijven en merken. De plastic-cyclus is zelfs zichzelf gaan onderhouden, in een aangespoelde bigbag verzamelen ze de nieuwe rotzooi. Als ze een beetje mazzel hebben, wordt die bouwvalzak elke week geleegd, Rijkswaterstaat laat een aannemer het afval ophalen.

Behalve de standaard wikkels van bekende producten, spoelt er af en toe ook eens wat bijzonders aan. Voor die voorwerpen heeft Onnes zelfs een klein museum in Harlingen. Trots laat hij het pronkstuk zien, een boei uit Curaçao. "Deze zal wel losgeslagen zijn, de hele oceaan over gedobberd, bij Texel de Waddenzee op, langs de Afsluitdijk en dan daar gestrand."

En passant heeft Onnes ook een idee bedacht voor een oplossing voor het afvalprobleem. "Haaks op de Afsluitdijk komt een pier voor de vismigratierivier," vertelt Onnes. "Daar blijft al het afval hangen. Maar omdat de wind draait, en met eb en vloed spoelt het weer de zee in. En dat wil je niet." Dus bedacht hij een soort afvalbak waar het vuil op het water in samenkomt en blijft hangen. De afvalbak is nog maar een idee, maar Onnes blijft door strijden voor een schonere omgeving. "We gaan door!", zegt hij lachend.

