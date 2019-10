Afvalraper Dirk Groot verkozen tot duurzaamste van Nederland: "Zijn inspanningen hebben invloed op beleid"

PURMEREND - Zwerfafvalraper Dirk Groot uit Purmerend, alias de 'Zwerfinator' is de nieuwe nummer 1 in de zogeheten Duurzame 100 van Trouw. De krant meldde dat de jury onder de indruk is van de haast "wetenschappelijke analyses" die Groot maakt van de rotzooi die op straat ligt.

Sinds 2014 legt hij alles wat hij vindt vast in een app. Groot maakt rapporten en landkaarten van de stromen afval zoals blikjes, flesjes, frietbakjes en bestookt daar bedrijven en overheden mee. De inspanningen van de Zwerfinator hebben invloed op beleid, constateert de jury. Inmiddels is mede door de inspanningen van Groot duidelijk dat het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes onontkoombaar is.

Op nummer 2 in de nieuwe lijst van burgerinitiatieven staan de klimaatspijbelaars. De derde plek is voor Wormenhotel, een makkelijk kopieerbaar recept om ook in een stedelijke omgeving zonder biobakken afval om te zetten in vruchtbare compost.

