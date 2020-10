Werk aan Afsluitdijk anderhalf jaar onderweg: "We lopen ongeveer op schema"

"Er wordt momenteel hard gewerkt op meerdere plekken tegelijk", vertel Lukas Meursing, omgevingsmanager van het project bij Rijkswaterstaat. Vanwege alle coronaregels ging het interview via Skype. "Grosso modo liggen we nog op schema. We hebben wel de tegenvaller gehad dat we niet konden starten met de bouw van de nieuwe spuisluizen die in Den Oever moeten gaan komen."

Bij de plannen van de spuisluizen is ontdekt dat een aantal gegevens over waterstonden en golfhoogtes niet voldoende waren. De berekeningen moeten opnieuw worden gedaan en dat kost tijd. Aan de kant van Den Oever wordt inmiddels wel hard gebouwd aan de nieuwe gemalen die water van het IJsselmeer de Waddenzee opkunnen pompen.

Ook aan de weg word hard gewerkt. Steeds in blokken van een paar kilometer wordt het traject onder handen genomen."Eigenlijk was de vluchtstrook aan de smalle kant. Het was niet fijn als je daar pech had. Door een nieuwe, innovatieve geleider in de middenberm konden we die middenberm wat kleiner houden. Daardoor is er meer ruimte gekomen en wordt het straks een mooie nieuwe weg op de Afsluitdijk."

Versterking

De versterking van de dijk, misschien het allerbelangrijkste in het project, is vorig jaar al vanuit Friesland gestart. Het begon met een deel waar de zee niet de zwaarste druk op de dijk legt. "Daarom liggen daar ook quatro-blokken. We zijn inmiddels ook begonnen met het plaatsen van de speciale Levvel-blokken. We werken vanuit Breezanddijk nu richting Noord-Holland. Voor die blokken geplaatst worden, wordt de dijk wat uitgebreid met een laag steen op zand en dat heeft de grens van Noord-Holland inmiddels gepasseerd. Het is een werkfront van een paar kilometer waar hard aan de dijk wordt gewerkt."

Internationaal

De oorspronkelijke planning waarbij eind 2022 als einddatum in de boeken stond zal niet worden gehaald, mede dankzij tegenvallers zoals bij de spuisluizen bij Den Oever. Maar aan aandacht is er geen gebrek voor het project. Er komen regelmatig buitenlandse persverzoeken binnen bij Rijkswaterstaat.

"Er is veel internationale interesse in hoe dat wij dat kleine, lage, kikkerlandje droog weten te houden. En ze hebben toch veel ontzag dat wij hier altijd moeten werken aan waterveiligheid om hier te kunnen wonen", zegt Meursing, "En ook de Levvel-blocs, die speciaal voor de dijk ontwikkeld zijn, zullen straks wereldwijd toegepast worden. Dit gaat Nederland weer verder op de kaart zetten als waterbouwland."