Plan: megadam bouwen die Noordzee afsluit en beschermt tegen zeespiegelstijging

NOORD-HOLLAND - De bouw van een mega dam die de Noordzee afsluit is volgens oceanograaf Sjoerd Groeskamp uit Texel de enige oplossing wanneer er niks wordt gedaan aan de klimaatverandering. Het ontwerp van deze 'Noord-Europese Afsluitdijk' is behalve een mogelijke oplossing vooral ook een waarschuwing.

Sjoerd Groeskamp heeft het plan voor de mega dam samen met zijn Zweedse collega Joakim Kjellson opgesteld. Een artikel hierover is inmiddels verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift. "De dam draagt bij om te visualiseren wat er zou kunnen gebeuren als we niets aan klimaatverandering doen," zegt Groeskamp.

In het plan staat dat de dam 630 kilometer lang moet worden. De dam bestaat eigenlijk uit twee stukken. Het eerste gedeelte loopt van het westpuntje van Frankrijk naar het Zuidwesten van Engeland en is 160 kilometer lang. Het tweede gedeelte is maar liefst 475 kilometer lang en loopt van het noorden van Schotland naar het westen van Noorwegen.