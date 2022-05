Loopgraven en mitrailleursnesten opgegraven bij de Afsluitdijk: "Dit is een feest!"

Daarom is Warmerdam met een team bezig om heel precies vast te leggen wat er allemaal onder die grond ligt. "Dit is voor mij wel feest, ja", zegt Warmerdam. "Ik doe eigenlijk alleen maar onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog, conflictarcheologie. Maar je maakt niet zo vaak mee dat je Rijksmonumenten kunt onderzoeken."

Alles wat gevonden wordt, zal in eerste instantie weggehaald worden. Later wordt bepaald of het ook weer terugkomt. Een stuk loopgraaf, bijvoorbeeld, wordt dan later op dezelfde plek geplaatst als waar Warmerdam het heeft gevonden.

"Dat is het mooie van dit project", zegt hij. "Al onze data wordt meegenomen in het ontwerpproces om te kijken of ze het weer terug kunnen brengen. Dat maakt dit project tot het meest unieke project dat ik ooit heb gedaan."