Sail Den Helder en Marinedagen

Tallships, varend erfgoed en marineschepen: Den Helder staat van 29 juni tot en met 2 juli volledig in het teken van Sail en de Marinedagen. Zo'n 220.000 bezoekers worden verwacht in de marinestad, die alle schepen van dichtbij mogen zien en er vaak ook op kunnen. Van de Pre-Sail op 28 juni tot de Sail In, de Crew Parade en de Sail Out: NH is er bij.