Arthur van Dijk bewondert oplossingsgerichte Texelaars: "eiland is soort escaperoom"

"Op Texel worden problemen vaak sneller gezien en gedeeld dan elders. En daardoor wordt er ook nagedacht over hoe een uitdaging aangepakt en opgelost wordt." Dat zei Arthur van Dijk gisteravond in zijn Rede van Texel. De commissaris van de Koning vergelijkt het eilandgevoel met een escaperoom waar je alleen samen uit kan komen.

De Rede van Texel is een jaarlijkse lezing door een bekende Nederlander. Vorig jaar was de beurt aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en nu was dus Arthur van Dijk uitgenodigd. Het idee is dat deze gerenommeerde Nederlanders spreken over een onderwerp dat voor de hele Nederlandse samenleving van belang is. Texel wordt door velen gezien als 'Nederland in het klein' en is daarom een goede uitvalsbasis voor interessante gedachten.

De lezing ontstond in 2013 ter gelegenheid van Pre Sail in Oudeschild. In de Gouden Eeuw was Oudeschild voor vele tallships de drukste ankerplaats ter wereld: de zogenaamde Reede van Texel.