Hoe kom je bij Sail Den Helder en kun je ook vanaf jouw boot naar de tallships kijken?

Komende week staat alles in het teken van Sail Den Helder, het programma is in ieder geval bomvol. Wie er woont, kan lopend of met de fiets naar het evenemententerrein van Sail. Maar wie van verder komt, zal op een andere manier naar Sail moeten gaan. Hoe kun je er komen? En kun je misschien ook vanaf een eigen boot naar de tallships kijken?

Gemeente Den Helder / Peter van Aalst

Lopend of met de fiets Bewoners binnen de gemeente Den Helder wordt door de organisatie van Sail gestimuleerd lopend of met de fiets te komen. Op de voormalige rijkswerf Willemsoord is een aangewezen fietsenstalling. Wie zowel naar Sail als de Marinedagen wilt, kan ook de fiets neerzetten in de stalling direct links over de Moormanbrug op het terrein van de Koninklijke Marine. Met de auto en daarna shuttlebus Den Helder is ook goed met de auto bereikbaar. Via de N9 en N99 worden automobilisten door middel van borden en verkeersregelaars geleid naar het parkeertransferium op het Kooypunt. Vanaf daar kunnen mensen ervoor kiezen om gratis op het marineterrein of in de binnenstad te worden afgezet. Bezoekers kunnen vanaf daar te voet verder naar de evenemententerreinen. Aan het einde van de dag worden ze met de shuttlebus teruggebracht naar het transferium. De bussen rijden tot 23 uur. Bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart krijgen op het transferium een speciale parkeerplaats toegewezen en worden vervolgens naar het marineterrein gebracht. Zij kunnen vanaf daar verder naar het terrein van Sail. Er zijn op het transferium geen laadpalen voor elektrische auto's. Met de auto en daarna fiets Ook een optie is om de auto aan de Schoolweg in Julianadorp te parkeren en vanaf daar verder te gaan met de fiets. Wie van de zogeheten 'Park & Bike-service' gebruik wil maken, moet vooraf gratis een parkeerplek mét een of meerdere fietsen reserveren. Er worden routebeschrijvingen bij gegeven om de rit van een klein halfuur naar Den Helder te maken. Mensen kunnen ook hun eigen fiets meenemen en gebruiken. Net als alle andere fietsen kunnen deze gehuurde fietsen worden neergezet in de stalling op Willemsoord. Het is tegelijk een proef, om te zien of er in Den Helder een vast fietstransferium kan komen. Dit zou dan een oplossing kunnen zijn voor de verkeersdrukte die Texelgangers met zich meebrengen.

Wie niet naar Sail wil, maar wel richting Den Helder of Texel moet kan gerust zijn: de marinestad blijft in- en uitgaand bereikbaar. Er is geen beperking of verplichte richting voor bezoekers, tenzij ze naar Texel gaan of Sail en/of de Marinedagen willen bezoeken. Voor wie naar Texel wil, is er een omleiding vanaf de Ravelijnrotonde richting de veerhaven TESO.

Met de trein Een andere mogelijkheid is om met het openbaar vervoer naar Den Helder te gaan. Reis dan met de trein naar station Den Helder (en stap níet eerder uit op station Den Helder Zuid). Zowel Sail als het marineterrein is vervolgens op loopafstand vanaf het station. Treinkaartjes kunnen vooraf online worden besteld bij de NS. Vanaf een boot Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om Sail Den Helder vanaf een eigen boot te beleven. Naast dat het schip veilig moet zijn en de schipper de benodigde vaarbewijzen moet hebben, mogen schepen niet aanleggen aan de Marinehaven Willemsoord (met uitzondering van de jachthaven) en het Nieuwe Diep en is de vaarsnelheid tussen de havenhoofden en de Koopvaardersschutsluis verlaagd naar 6 kilometer per uur. En vanwege het bezichtigen van de Sail-vaartuigen 'wordt bij hoge uitzondering toestemming verleend aan vaarweggebruikers om een gedeelte van de Marinehaven Willemsoord te bevaren tussen steiger 9 en 16'. Commerciële vaartuigen moeten geaccrediteerd te zijn, en de door organisatie geleverde vlag voeren. Enkele bedrijven, zoals VISSA, bieden tegen betaling rondvaarten aan tijdens Sail.