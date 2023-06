Wat is er allemaal te doen met Sail? Het volledige programma van dag tot dag

Volgende week staat Den Helder volledig in het teken van Sail. Het wordt ongetwijfeld één groot maritiem feestje. Maar wat is er precies te doen en te zien, en waar moet je wanneer zijn? NH zet alles voor je op een rijtje. Een plattegrond van alle locaties is hier te vinden.

NH Nieuws / Marjorie Noë

Woensdag 28 juni - Pre-Sail Sail Den Helder begint eigenlijk op woensdag al in Kolhorn, Den Oever en Oudeschild. Onderweg naar Den Helder maken de schepen in deze plaatsen een tussenstop, te beginnen bij Kolhorn. In Den Oever stoppen ze woensdagmiddag en -avond. Het vikingschip Dorestat-1 komt voor de gelegenheid ook over uit Wijk bij Duurstede, wat zijn thuishaven is. Het schip is woensdag in Den Oever en vaart de dag erna verder naar Den Helder. Op Texel begint het spektakel dinsdagavond als er zeven Texelse zangkoren optreden. Woensdag is de Pre-Sail in de haven van Oudeschild. Ook dan zijn er optredens en staan er foodtrucks. In het Zeemanskerkje wordt de Rede van Texel voorgedragen. De dag erna zijn alle tallships te bekijken op de Rede van Texel, zij maken daarna de oversteek naar Den Helder. In 2017 deed NH meerdere dagen verslag vanaf Sail Den Helder, hier een van de uitzendingen:

Verslag Sail Den Helder 2017 - NH Nieuws

Naast uiteraard lopend en fietsend kun je ook met de auto of trein naar Sail. Er zijn meerdere transferiums waar auto's kunnen worden geparkeerd en vanaf daar kun je met een shuttlebusje of een fiets verder. Alle reismogelijkheden staan hier op een rijtje.

Bij de dukdalf op de voormalige rijkswerf Willemsoord in Den Helder is woensdagavond van 20 uur tot 21.15 uur de taptoe. Normaal gesproken vindt dit muzikale optreden de dag voor Koningsdag plaats, maar nu is dat dus verschoven naar de vooravond van Sail. Het is een extra speciale editie doordat de Marinierskapel samen optreedt met The Band of HM Royal Marines uit Portsmouth. Donderdag 29 juni - Sail In Alle schepen varen vandaag de haven van Den Helder binnen. De zogeheten Sail In begint om 12 uur en duurt tot 16 uur. In de binnenstad is ook al veel entertainment. Er zijn drie grote podia: het hoofdpodium Sail on stage, Gem-stage en het Schipperscafé. Sail on Stage opent om 19.15 uur, de andere podia beginnen al in de middag. Ook is in de binnenstad muziek. Er is ook ander entertainment: zo staat er een reuzenrad en is er (dankzij Vonk en Inholland) 'Bommetje XL'. Naar het televisieprogramma van Zapp springen mensen van grote hoogte via een luchtkussen in het water met als doel een zo groot mogelijk bommetje te maken. Zo ziet Bommetje XL er bij Zapp uit:

De avond wordt afgesloten met een lasershow. Vrijdag 30 juni Vanaf vandaag zijn de tallships open voor publiek en kan het varend erfgoed worden bekeken vanaf de flaneerkade. Ook vandaag, een dag na de start van Sail, beginnen de Marinedagen. Tal van marineschepen, waaronder ook enkele buitenlandse, zijn opengesteld. Ook grote marineschepen als de Zr.Ms. Tromp, Zr.Ms. Karel Doorman en Zr.Ms. Johan de Witt zijn te bekijken. Tussen 10.30 en 12 uur en 14 en 15.30 uur zijn er diverse demonstraties. De crew parade is tussen 16 en 17 uur in de binnenstad van Den Helder. Dat is een parade vergelijkbaar met de Olympische Spelen waarbij de bemanning van de schepen zich voorstellen waarbij ze een bordje bij zich hebben met daarop de naam van hun schip.

De crew parade tijdens Sail Amsterdam in 2015.

Het reuzenrad, Bommetje XL en de muziekpodia zijn er ook vandaag weer. Er zijn vele artiesten, vandaag ook vanaf het Lichtschip Texel. Zo zijn er Soulmen's Party, dj Marcel Meijer en veel schippersmuziek. Van 19.15 tot 19.45 uur treedt op het hoofdpodium Wolter Kroes op. Ook vandaag wordt de dag afgesloten met een lasershow. Zaterdag 1 juli Het programma van vandaag is grotendeels hetzelfde als die aan vrijdag. Ook nu zijn de tallships, het varend erfgoed en de marineschepen te bekijken en zijn er demonstraties van de Koninklijke Marine. Er is weer veel muziek, uiteraard wel van andere muzikanten. Zo treden tussen 18.45 en 19.15 uur het bekende TikTok-duo BENR op. Het duo bestaande uit Bart Maessen en Robin Zomer hertaalt wekelijks een Engelstalig nummer in het Nederlands. Ook Bommetje XL is er vandaag, eerder was het met leerlingen en leraren, nu met bedrijven. En ook vandaag wordt de dag afgesloten met een lasershow. In 2021 ging BENR viraal met een cover van Songfestivalwinnaar Måneskin:

Zondag 2 juli - Sail Out Waar Sail begint met een Sail In, eindigt die logischerwijs met een Sail Out. Vanmiddag vanaf 16 uur vertrekken alle schepen uit Den Helder. Vanaf de dijk is dat goed te volgen. Tot die tijd zijn er optredens van onder andere OG3NE (14.30 uur) en Mell & Vintage Future (15.30 uur). Het reuzenrad blijft ook nog staan en de hele dag is er in de stad muziek. Het marineterrein is ook vandaag nog geopend, en alle marineschepen behalve de Zr.Ms. Tromp en Zr.Ms. Holland zijn toegankelijk. Tussen 10.30 en 12 uur zijn er ook nog demonstraties. De marinedagen zijn jaarlijks, vorig jaar deed NH er verslag van:

Marinedagen in Den Helder - NH Nieuws