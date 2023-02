Sail Den Helder startplek Tall Ships Race: tientallen tallships, maar Russen niet welkom

Zo'n 35 tallships staan eind juni in Den Helder aan de start van de tallshipsrace tijdens de zesde editie van Sail. De bemanning van de schepen - Russen zijn niet uitgenodigd - stelt zich met een 'crew parade' voor aan de stad. Ook stellen ze hun schepen open voor het publiek. Bezoekers hoeven zich sowieso niet te vervelen. Er is muziek, een kermis, een groot reuzenrad en ook de Marine laat zich zien.

Ook bijzonder: Den Helder is dit jaar met Sail de starthaven van de tallshipsrace. De race gaat van Den Helder naar Hartlepool (Groot-Brittannië) en van daar naar Fredrikstad (Noorwegen), Lerwick op de Shetland-eilanden (bij Schotland) en de finish is bij Arendal, ook in Noorwegen. In totaal zijn de schepen een maand onderweg. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar kunnen tegen betaling een paar dagen meevaren met een zeilschip. Ze vertrekken dan op 1 of 2 juli vanuit Den Helder en komen aan bij de tweede stop van de race in Hartlepool.

Wel zijn er tientallen andere grote en bijzondere schepen te bewonderen. Zo zijn er onder andere een aantal parels uit Zuid-Amerika die aanleggen in de haven van Den Helder. De bemanning van de tallships zal zich met Sail voorstellen tijdens de 'crew parade'. Dat is een optocht door de binnenstad waarbij de bemanning van elk schip een bordje bij zich heeft, à la de Olympische Spelen.

Om met de Russische schepen te beginnen: die zijn dit jaar niet uitgenodigd. De reden is voor de hand liggend: de oorlog in Oekraïne. In 2017 waren de Russen er nog wel gewoon bij. De Mir, de Kruzenstern en de Sedov waren altijd grote blikvangers. Zo is de Sedov het grootste nog varende zeilschip van de wereld. Maar dit jaar is die dus niet te zien in Den Helder.

Niet alleen tallships zijn tijdens Sail Den Helder te zien, ook ligt er varend erfgoed in de Helderse haven. Denk daarbij aan sleepboten, klippers, tjalken, reddingboten, kotters en akkerschuiten. Tijdens Sail zou overigens ook het HoutenBotenFestival zijn, maar daarvan werd een paar dagen geleden bekend dat dit niet doorgaat. Er is simpelweg te weinig ruimte. Maar, zo zegt de organisator ook: 'Toch wil ik mijn best doen om iedereen die met zijn houten boot wil komen enthousiast te maken voor Sail Den Helder en om zich aan te melden bij Sail. Het blijft natuurlijk een machtig gebeuren, helemaal om daar als deelnemer bij te zijn.'

Marinedagen

Tegelijk met Sail zijn wel de Marinedagen, waarbij de Marine haar schepen openstelt en demonstreert wat de Marine allemaal doet. Zo was in 2017 een demonstratie van de mariniers en werd met rookbommen de 'vijand' verblind. Of tijdens de Marinedagen ook een glimp te zien is van, of er iets verteld wordt over, het nieuwe marineschip Den Helder, is niet bekend.

Den Helder, Texel en Hollands Kroon gaan de regio meer voor het voetlicht brengen. Zo staan er standjes, waarbij agrarische producten kunnen worden geproefd, en is er een demonstratie van woningbouwprojecten in de omgeving. Jongeren uit de buurt zijn ook alvast actief benaderd voor Sail Den Helder. Zij hebben kleding voor de vrijwilligers ontworpen (er lopen er met Sail zo'n 500 rond), hebben een boek over de geschiedenis van Den Helder in het Engels vertaald dat wordt overhandigd aan de bemanning en hebben tips gegeven hoe het evenement aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de jeugd.

Reuzenrad

En ook in de avond is genoeg vertier. Er is muziek, een kermis en er zal een groot reuzenrad worden neergezet die naar verwachting langer in de stad zal blijven staan ook. Er zullen veel bezoekers komen, 350.000 is de verwachting. Daar zitten ook veel buitenlandse bezoekers bij. Toch is het ook de bedoeling dat de Nieuwediepers er zelf heen gaan: "Het moet een topevenement worden, ook voor de bewoners", vertelt wethouder Fotigui Camara.

Sail Den Helder is van 29 juni tot en met 2 juli. De Marinedagen starten een dag later. Op 28 juni is er al een Pre-Sail in de havens van Oudeschild, Den Oever en Kolhorn.