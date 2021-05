Sail 2023 in zicht: leerlingen bouwen met Lego marineschip Zr.Ms. Den Helder na

In aanloop naar Sail Den Helder 2023 bouwen leerlingen van basisscholen in Den Helder en omgeving een aantal schepen van Lego. Ze dragen de komende twee jaar letterlijk een steentje bij aan de voorbereidingen van het zeilevenement. Wethouder Kees Visser en burgemeester Jan de Boer van Den Helder legden de eerste Legostenen tijdens de openingsdag van het European Maritime Day (EMD).

Leerlingen van de basisscholen uit Den Helder en omgeving dragen de komende jaren hun steentje aan bij, laat Raymond Groen, directeur Zeestad Staal, weten. “We zorgen er zelf wel voor dat het op schepen blijven lijken, maar het wordt een feestje.” Onder meer de Morgenster en de Zr.Ms. Den Helder worden nagebouwd.

Voor Jeroen Franken, directeur Sail 2023, was het ook een feestelijk moment. De voorbereidingen voor het evenement zijn al begonnen en het belooft mega te worden. “Een duizendtal vrijwilligers is er straks bij betrokken”, aldus Franken. “Heel veel van die vrijwilligers moeten jonge mensen zijn, dus hebben we ook veel stageplekken beschikbaar.”