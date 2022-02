Gemeente Den Helder nu officieel partner van Sail Den Helder 2023: "Mooi moment"

"Dit is een mooi moment voor Den Helder", zegt wethouder Kees Visser bij de bijeenkomst in de Medemblikkerloods op Willemsoord. "We zijn in Antwerpen geweest om het bidbook aan te bieden om het evenement in 2023 naar de stad te halen. Mooi dat we ook de startplaats zijn van de Tall Ships Races", die gaan op 2 juli van start. Jongeren uit de regio kunnen dan ook aan boord stappen. Het betrekken van de jongeren bij het evenement is een belangrijke voorwaarde geweest.

"Sail is ook een leermoment", zegt wethouder Pieter Kos daarover. "Voor leerlingen die bijvoorbeeld in de horeca willen werken of de beveiliging of een rol willen gaan spelen in de energietransitie". Directeur Hans van Beekum van scholengemeenschap Scholen aan Zee onderstreept dat verhaal. "Wij willen als school de verbinding zoeken met de stad. Vorige keer was Sail voor ons de kers op de taart en hebben we honderden vrijwilligers kunnen leveren."

Mini Botter

Bij het officiële moment kwamen leerlingen van de school naar voren voor een symbolische handeling. Zij plaatsten een plaat hout op de basis van wat een Mini Botter moet worden. Onder leiding van Bert van Baar van de Botenbouwschool gaan zij het scheepje zelf in elkaar zetten. Ze hopen haar natuurlijk rond de start van Sail volgend jaar te water te laten.

