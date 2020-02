Nieuw bevoorradingsschip marine Zr.Ms. Den Helder kan worden gebouwd

"Het is een echte feestdag want voor het eerst in tien jaar hebben we een belangrijk contract getekend", vertelt admiraal Arie Jan de Waard. "Het is voor de bouw van het Combat Support Ship Den Helder."

Het schip zal door Damen Nabal Shipyards voor het grootste deel worden gebouwd in Roemenië. De afbouw vindt plaats in thuisstad Den Helder. Bij het project zijn meer dan 100 Nederlandse bedrijven betrokken. Het bevoorradingsschip zal op zee andere schepen gaan voorzien van brandstof en andere materialen.

Het is de eerste keer dat een marineschip de naam van de thuishaven gaat dragen. "Eigenlijk neemt de vloot straks een stukje Den Helder mee de zee op om ze daar te bevoorraden. Hoe mooi kan het zijn", zegt De Waard.

