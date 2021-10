Scholen werken samen met SAIL Den Helder 2023: "Je mag meedoen, hoe leuk is dat?"

Jongeren kunnen als trainee meevaren aan boord van één van de tall ships via de organisatie Windseeker, maar ook als vrijwilliger helpen bij de organisatie van Sail. De organisatie benadrukt dat er ruimte is voor jongeren “met minder kansen of jongeren met een handicap”.

De scholen zien het als een unieke kans. Reinier de Voogd van Scholen aan Zee vindt het onmisbaar voor leerlingen uit een maritieme stad als Den Helder: “We wonen in een stad met Sail, in een maritieme stad. Dus het zou prachtig zijn als onze kinderen intensief kennismaken met de wereld achter Sail en de Marine.”

De Nederlandse maritieme traditie is altijd een leerschool geweest voor jonge mensen in Noordkop. “We proberen jong talent en Sail met elkaar te verbinden door opdrachten en stages te regelen” vertelt initiatiefnemer Mardi Bos.

Arian Minderhoud, bestuurder van SAIL Den Helder 2023, hoopt op een verbetering ten opzichte van de samenwerking in 2017: “Ik hoop dat we het nóg beter kunnen doen dan in 2017, voornamelijk omdat we nu een jaar eerder beginnen en dus meer tijd hebben om alles te organiseren.”

SAIL 2023 zal de zesde keer zijn dat er een SAIL-evenement in Den Helder plaatsvindt. De laatste editie in 2017 trok 350.000 bezoekers en werd gecombineerd met de Marinedagen. In 2023 fungeert Den Helder tijdens de SAIL als het startpunt voor de Tall Ships Races van dat jaar. Daarbij zullen verschillende schepen van Den Helder via Hartlepool in het Verenigd Koninkrijk en Fredrikstad in Noorwegen uiteindelijk naar Lerwick (de Shetland-eilanden) zeilen.

Het evenement vindt plaats van 29 juni tot en met 2 juli 2023.