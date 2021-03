Eindelijk wat om naar uit te kijken: SAIL Den Helder 2023 krijgt groen licht

"We zijn heel blij dat we nu bekend mogen stellen dat Den Helder is aangewezen als startplaats voor de Tall Ships Race 2023", zegt voorziter Arian Minderhoud van Stichting SAIL Den Helder. "Op de achtergrond wordt er al hard gewerkt aan het evenement maar nu kunnen we de voorbereidingen nog voortvarender oppakken."

De afgelopen editie in Den Helder in 2017 kon op veel bezoekers rekenen. Tussen de 300.000 en 350.000 bezoekers kwamen toen naar de regio. "We verwachten, omdat we opnieuw de combinatie maken met de Marinedagen, dat er mensen uit het hele land naar Den Helder komen. Maar niet alleen Den Helder, het is een platform om de hele regio op de kaart te zetten", legt Minderhoud uit.

PreSails

Op Texel en in Hollands Kroon zullen zogenaamde PreSails gehouden worden als opwarmer richting het grote evenement in Den Helder. "Naast de tall ships komt ook de bruine vloot naar Den Helder, dat doen ze onder andere via de havens van Kolhorn en Den Oever". Naast de vele schepen zal er ook aandacht zijn voor maatschappelijke onderwerpen, zoals de energietransitie en de bescherming van het leven op en onder water.