Texelse rondvaartondernemers boos: valse concurrentie Sail Den Helder

De Texelse ondernemers Robert Frido Boom en Herman Blom zijn niet zo blij met de kosten die Sail rekent voor rondvaartboten. Zij hebben zelf een aantal schepen die vanuit de haven van Oudeschild met toeristen varen. Om met Sail in de Helderse haven aan te mogen leggen moeten zij 2,50 euro per persoon afdragen. Niet te betalen en dus niet eerlijk, vinden de ondernemers. Zeker omdat er vanuit Sail ook nog een stoomsleepboot naar Oudeschild komt om met toeristen rond te varen.

De oude stoomsleepboot Noordzee vaart met passagiers de haven van Oudeschild uit. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Sail Den Helder belooft een groots maritiem feest te worden en de gemeente Texel draagt daar zeker 50.000 euro aan bij. Maar wie denkt dat alle Texelaars blij zijn, heeft het verkeerd. De Texelse rondvaartondernemers Robert Frido Boom en Herman Blom zien met lede ogen aan hoe de stoomsleepboot dagelijks vanuit de haven van Oudeschild met opstappers de Waddenzee op vaart. En dat zijn voor hen juist 'de krenten in de pap'. "Bij de voorgaande edities werd er nog met ons gecommuniceerd", zegt Robert Frido Boom, die meerdere rondvaartboten heeft. "Maar nu hebben we helemaal niets gehoord." De ondernemer is niet tegen Sail. "Ik vind het een prachtig feest, zeker voor Den Helder. Maar het ontbreekt aan communicatie."

De rondvaartboot TX 10 vaart niet met gasten voor Sail. - NH Nieuws/Edo Kooiman

"Ze zeggen dat ze er niets aan kunnen veranderen en zien de sleepboot als dagondernemer" Robert Frido Boom, rondvaartondernemer TX 10

Over het feit dat er mensen op Texel kunnen opstappen bij de historische stoomsleepboot heeft Boom bij de gemeente een klacht ingediend. Hij vindt het valse concurrentie. "Maar de gemeente heeft een andere mening. Ze zeggen dat ze er niets aan kunnen veranderen en zien de sleepboot als een dagondernemer. En daar kunnen we het mee doen." Als Boom zelf de haven van Den Helder wil bezoeken, dan moet hij fors betalen. "Dat kost mij 250 euro", zegt hij. De gemeente Texel heeft minimaal een halve ton gesponsord aan Sail. De afspraak volgens Boom was dat Texelse rondvaartboten gratis de haven mogen bezoeken. Maar die vlieger gaat voor de Texelaars niet op. "Nu zegt de organisatie van Sail dat ze 2,50 euro per passagier willen hebben, met een maximum van 100 passagiers."

De Texelse rondvaartondernemers Robert Frido Boom (rechts) en Herman Blom. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Boom moet donderdag met een groep Texelse middelbare scholieren naar Sail. De rondvaart wordt gesponsord door gemeente Texel. "Maar ik moet zelf nog 250 euro aan Sail afdragen." De schipper kiest ervoor om dat niet te doen. "Wat ik normaal bereken voor een rondvaart komt dit bedrag er boven op. Ik ben niet gek." "Nu moeten wij concurreren tegen een sleepboot van de Rijkswerf. Deze is eigendom van een stichting. Misschien hoeven ze ook geen havengeld te betalen. De gemeente had nooit hiervoor toestemming moeten geven."

"Dat hebben we nodig om het evenement te organiseren" Robert Jan van der Oord, nautisch directeur Sail

Nautisch directeur van Sail Robert Jan van der Oord bevestigt het verhaal van de ondernemers. "Alle schepen die varen moeten ook een deel afdragen aan de organisatie", zegt hij. "Dat hebben we nodig om het evenement te organiseren." Hij geeft aan dat twee andere Texelse ondernemers wel een bedrag betalen. "Een ondernemer heeft zelfs nog iets meer gegeven dan het benodigde bedrag", zegt hij. De commerciële schepen uit de Noordkop worden geaccrediteerd, nadat ze zijn gecontroleerd op veiligheid, verzekering etc. "Dan krijgen ze van de organisatie een vlag en mogen ze hier varen", zegt Van der Oord. Hij wilde vooraf in eerste instantie een factuur sturen aan de ondernemers van 250 euro. "In overleg met de gemeente hebben we ervoor gekozen om een afdracht per persoon te doen, met een maximum van 250 euro." Hij heeft geen reactie gekregen van de rondvaartondernemers die hun beklag hebben gedaan. "Dan hadden we ook in gesprek kunnen gaan." Over de stoomsleepboot Noordzee weet Van der Oord dat deze tijdens Sail wordt ingezet in de haven. "Wat hij buiten Sail doet, dat weet ik niet."