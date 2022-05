Van Den Helder naar Dordrecht: 100 jaar oude stoomsleepboot Noordzee is klaar voor grote tocht

De restauratie duurde maar liefst vijf jaar, maar het resultaat mag er zijn. De honderd jaar oude stoomsleepboot Noordzee vaart weer als een tierelier. Vandaag vaart de boot weer de eerste grote tocht. In etappes varen ze naar Dordrecht, waar het grootste stoomevenement van Europa plaatsvindt: Dordt in Stoom.

"Het is leuk varen, het is heel wat anders dan een modern schip", vertelt schipper Hans van Breugel. Komende dagen heeft hij de leiding over de boot, die via Medemblik en Amsterdam naar Dordecht moet komen. Maar de kapitein is tijdens de rit niet alleen met andere schippers, onderweg stappen pasagiers op en af om een stuk mee te varen met de zeesleper.

Restauratie

Afgelopen vijf jaar was het hard werken voor de vrijwilligers die de boot tot in de kleinste details hebben gerestaureerd. Naast een nieuw uiterlijk, is er ook veel aan de binnenkant van de boot gesleuteld. "Het heeft een heel tijdje geduurd tot we in staat waren om een nieuwe ketel te vinden, want die moest vervangen worden", vertelt Rob van Buren, projectleider van de restauratie.

De vervanging van de stoomketel is goed verlopen en de boot vaart inmiddels zonder problemen. Bezoekers genieten van de tocht, en pakken ook nog wat zonnestraaltjes mee door het goede weer. Ondertussen zorgen Hans, Rob en de andere vrijwilligers ervoor dat de stoomboot de goede koers blijft varen richting Medemblik.

Tekst gaat door onder de video.