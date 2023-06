220.000 toeristen in 4 dagen: wat betekent groot evenement als Sail voor Den Helder?

Nog heel even geduld en dan barst hét evenement van Den Helder weer los: Sail in combinatie met de Marinedagen. Donderdag luidt het startschot voor de tallships, en tot en met zondag worden er dan 220.000 mensen verwacht. Wat doet zo'n enorm evenement voor een stad als Den Helder?

Het is niet zo dat de marinestad bol staat van evenementen met nationale of zelfs internationale allure. Juist daarom is dit een belangrijk visitekaartje, vindt ook toerisme-expert Egbert van der Zee: "Dit is een kans voor de stad. Sail past goed bij Den Helder. Het DNA van de stad is zee, boten en varen. Dat is belangrijk om van iets een succes te maken: dat het past. Als zij een groot tennistoernooi zouden organiseren, zouden er veel minder mensen op afkomen."

Om die kans volledig te benutten, moet er volgens Van der Zee nauw samengewerkt worden met drie partijen: ondernemers, het bedrijfsleven en de bewoners. Volgens hem is dit de grootste uitdaging: "De bewoners staan hierbij op plek nummer 1. Zij zíjn het DNA van de stad."

Dat samenwerken en aantrekken van de toeristen, wordt volgens Sail-organisator Stephan Wegman uitbundig gedaan: "De stad wordt mooi en maritiem aangekleed zodat de bezoekers die uit de trein of uit de bus stappen meteen het gevoel krijgen dat ze het evenement Sail Den Helder binnenstappen. Ook is er straattheater, muziek en bijvoorbeeld een crew parade. Genoeg te doen dus!"

Twee evenementen in één

Dat Sail samenvalt met de Marinedagen is leuk, maar volgens Van der Zee niet per se handig. Hij beweert dat één evenement niet in het geheugen blijft hangen, en dat het dus beter is om zulke evenementen te spreiden, zodat er mensen gedurende het hele jaar naar de stad komen. Wegman ziet dat anders: "Deze evenementen lopen naadloos in elkaar over en versterken elkaar juist."

Maaike Bergsma, ook toerismedeskundige, voegt daaraan toe: "Het is belangrijk om na te denken over de frequentie van evenementen. Natuurlijk, zo'n evenement laat de stad bruisen. Maar als er te veel zijn gaan inwoners zich storen, bijvoorbeeld aan overmatig alcoholgebruik en geluidsoverlast."