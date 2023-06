Tallships bij Sail krijgen van kinderen zelfgemaakte vlag: "Alles zit onder de verf"

De voorpret voor Sail is al begonnen. Althans, als het aan basisschoolleerlingen in Den Helder ligt. Verschillende schoolklassen in het primair en speciaal onderwijs volgen al een paar weken een tallship naar keuze en afgelopen week ontwierpen ze voor 'hun' schip een vlag. De vlaggen worden tijdens Sail 2023 in de Beatrixstraat gehangen, om bezoekers vast welkom te heten.