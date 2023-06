Tientallen prachtige historische schepen onderweg naar Sail in Den Helder

Een groep van tientallen historische sleep- en vrachtboten is na een tussenstop in de Zaanbocht van Wormerveer op weg naar Sail in Den Helder. De meeste schepen in de vloot varend erfgoed zijn meer dan honderd jaar oud en piekfijn onderhouden door enthousiaste schippers. "Het zijn trotse schippers die blij zijn om zo'n stuk historie te onderhouden", zegt Anita van Dongen van sleepboot Citius uit 1904.

Cees is de man van Anita en zit al zijn hele leven op een schip. "Ik ben geboren op de binnenvaart en toen ik 19 was, ben ik voor 36 jaar naar zee gegaan. En nu met pensioen zijn we weer terug bij de binnenvaart. Ik kan me ook geen leven voorstellen zonder schip." Gelukkig deelt zijn vrouw zijn passie, want in de familie loopt er niemand meer warm voor. "Mijn kinderen en mijn broer willen er niets van weten."

In de winter wonen ze nog aan de wal in het Zeeuwse Veere, maar in de zomer trekken ze erop uit. "Het is onze camper", zegt Anita lachend.

Ook voor Toon Kasbergen uit Gouda is zijn sleepboot Dora alles. "Ik woon hierop. Het is mijn huis en mijn thuis en de omgeving verandert steeds." Alleen als in de winter er een pak sneeuw op het dek ligt en alles vies en glibberig is, mist hij een huis op de wal.

Tekst gaat verder na de foto