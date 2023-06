Pre Sail in Den Oever: "Geweldig zoveel mensen te zien met dezelfde passie"

Een vikingschip, een anjovisjol, een reddingsboot; ze liggen samen in de haven van Den Oever. Daar is de voorpret voor Sail Den Helder al in volle gang. Voor de zogeheten Pre Sail hebben zo'n twintig oude schepen zich verzameld in de haven. De bemanning, voornamelijk vrijwilligers, maakt zich op voor de laatste etappe richting Den Helder, maar eerst bier, vis en muziek. "Fantastisch om zoveel mensen te zien met dezelfde passie voor varend erfgoed."

Eind van de middag komen één voor één de oude schepen binnenvaren. "We hebben de grootste collectie varend erfgoed van de hele wereld en dat willen we blijvend laten zien", vertelt Hans van Nispen. Hij ligt met een oude reddingsboot in de haven. "We zijn ontzettend blij dat we hier zo gastvrij ontvangen worden en morgen varen we de windjammers tegemoet en feestelijk Den Helder binnen."

'Sterfgoed'

Het is vooral dankzij de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van de oude schepen, zegt Van Nipsen: "Zonder die mensen houden we anders niets over, dan wordt het 'sterfgoed'. Wij varen al 22 jaar jaar met de Bernard van Leer. Een oer-Hollandse reddingsboot. Daar zijn er nog maar weinig van in Nederland."