Zonnebril of paraplu mee? Dit gaat het weer doen tijdens Sail Den Helder

Het is voorlopig gedaan met de tropische warmte. Morgen varen tijdens Sail de eerste tallships de haven van Den Helder binnen, maar dat zal niet in de brandende zon gebeuren. Tipje van de sluier: neem zowel een zonnebril als een paraplu mee.

Morgenochtend begint droog, laat NH-weerman Jan Visser weten. In het begin van de middag, net wanneer de eerste schepen de haven binnenvaren, komen er wat buien over. Volgens Visser valt het mee, maar is die paraplu geen overbodige luxe.

Er waait een vrij krachtige wind van windkracht 4 tot 5. "Dat is juist mooi bij die grote schepen!", aldus Visser. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Mocht je vanwege de regen niet naar buiten willen, kan je via een livestream van NH de hele botenparade alsnog, droog, volgen.

Vrijdag kan je de paraplu thuislaten. Op deze dag zijn de schepen te bezoeken en staan er verschillende optredens op de podia gepland. Het is droog, met af en toe wat zon en een graad of 20.

Slechtste dag

Zaterdag wordt volgens Visser de slechtste dag van het Sail-weekend. Er valt gedurende de dag veel regen en er staat ook een krachtige wind. Pas in de avond wordt het weer droog. "Regenjas mee, dus", luidt de tip van Visser.

Tijdens de Sail Out op zondag, wanneer de tallships de haven weer verlaten, is het weer droog. De zon zal zich af en toe laten zien en het wordt een graad of 21.