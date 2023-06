Bestellingen van Sail-postzegel stromen bij Cees binnen: "Den Helder mag trots zijn"

Postzegelfanaten kunnen hun geluk niet op, nu er speciale zegeltjes van Sail in de verkoop zijn. Voor postzegelhandelaar Cees van der Wel een bijzonder moment. "Ik zet hem prominent in de etalage neer."

PostNL heeft twee soorten postzegelvellen laten ontwerpen door de Amsterdamse Maud van Rossum en gister werden ze, voor het historische oorlogsschip De Bonaire, voor het eerst overhandigd aan burgemeester Jan de Boer.

Dat was dan ook meteen het startsein voor Cees van der Wel, eigenaar van een postzegelwinkel in Den Helder, om aan de slag te gaan met zijn bestellingen. Die stroomden namelijk al enkele dagen binnen uit binnen- en buitenland. Er zijn liefhebbers uit Frankrijk, Hongarije, Polen, Amerika en zelfs Oezbekistan die dit collector's item in huis willen hebben.

'Mooi plaatje'

En die buitenlandse interesse is er volgens de postzegelliefhebber niet voor niks, want het is een speciale zegel. "Tegenwoordig worden er ook zegels gemaakt met een cijfercode, maar dat vind ik een beetje nietszeggend. Ik heb liever een mooi plaatje. En hier mag Den Helder zeker trots op zijn."

In onderstaande video toont Cees de speciale postzegels en maakt hij de eerste bestellingen klaar voor verzending.