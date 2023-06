3D-eerbetoon aan walrus Freya tijdens Sail Den Helder: "3D? Voor ons is 't abracadabra"

Een bijzonder eerbetoon aan walrus Freya tijdens Sail Den Helder en de Marinedagen. In opdracht van Citymarketing Den Helder maakt de Amerikaanse 3D-kunstenaar Naomi Haverland een straatschildering van de walrus in de looproute naar het festivalterrein. De walrus was wereldnieuws toen het dier in 2021 enige tijd rondzwom en uitrustte in de marinehaven. "In Noorwegen zijn ze bezig met een beeld van Freya. Wij hebben haar nu al."

De Amerikaanse 3D-kunstenaar Naomi Haverland samen met walrus Freya op de Keizersbrug. - NH / Jurgen van den Bos

Er wordt al dagen druk getekend en geschilderd op de Keizersbrug aan de rand van het centrum. Voorbijgangers staan voortdurend even stil bij het werk van Naomi Haverland. "Ik had nog nooit van Den Helder gehoord, Toen ik ging zoeken op internet kwam Freya als eerste naar boven. Het leek me wel leuk om ook een walrus te schilderen." Icoon Wat er nog meer bij komt, wil Christiaan Verhoef van Citymarketing nog niet verklappen. "Freya is gewoon een icoon geworden. Ik kan nog niet alles verklappen, maar er komt nog iets bij dat perfect aansluit bij Sail Den Helder. We proberen ieder jaar een mooie 3D-tekening te maken, omdat het ook iconisch is geworden voor de stad." Kijk naar de video om te zien hoe de 3D-schildering vordert.

Nu al veel belangstelling voor 3D-schildering in de maak voor Sail Den Helder. - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Veel inwoners van Den Helder kijken uit naar het resultaat van de 3D-tekening. "Alle tekeningen die in het verleden zijn geweest waren geweldig mooi, maar deze lijkt wel nog mooier", zegt Coen Makelaar. Zijn vrouw Gerrie is vooral verbaasd hoe zo'n 3D-tekening wordt gemaakt. "Hoe weet zij nou dat het 3D is? Ze legt een touwtje neer en dan weet zij dat ze zo moet tekenen. Voor haar is het 3D, maar voor ons is het Abracadabra." Vanaf morgen is de 3D-tekening op de Keizersbrug in Den Helder te bewonderen.