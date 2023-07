Udo (25) voer al op vier tallships: "Als ik de vlag zie wapperen, krijg ik kippenvel"

Zijn passie voor schepen ontdekte de 25-jarige Udo de Jong op zijn middelbare school, en inmiddels is hij vaker op zee dan op het land te vinden. Sail Den Helder, in zijn geboortestad, is dan ook hét evenement voor hem. Helemaal omdat er tallships in de haven liggen waar hij zelf op heeft mogen varen.

Udo de Jong in 2014, op de Morgenster - Eigen foto

De Zephyr, de Tecla, de Santa Maria Manuela en de Morgenster staan al op de 25-jarige zijn tallship-CV. "Zo'n enorm zeilschip is bijzonder. Dat je de motor uit kan zetten en op de zeilen kan varen, en dan alleen het water nog hoort. Wanneer je dan aan het roer staat, geeft dat een krachtig gevoel. Echt een kick. Als ik de vlag zie wapperen, krijg ik kippenvel" Hij is niet met liefde voor het roer geboren, die passie heeft hij pas later ontdekt. "Op de middelbare school pas. Met dank aan vier docenten. Zij richtten 'Scholieren Op Zee' op, waarbij leerlingen een periode op de Morgenster, een tweemaster van bijna 50 meter lang, konden varen. Ik was daar één van."

"Toen ik voor het eerst aan het roer stond, dacht ik: 'Dat is wel wat anders dan een fiets'" Udo de Jong

Het was een schot in de roos. "Ik was altijd wel geïnteresseerd in navigeren, kaartlezen en logistiek. Maar dat wilde ik niet van achter een computer doen. Toen ik voor het eerst aan het roer stond, dacht ik: 'Dat is wel wat anders dan een fiets'. Veel groter, zwaarder, machtiger. Dát wilde ik doen." Tekst gaat verder onder de foto

De Morgenster - Udo de Jong