De Sail In vanaf het water: "Net als Pirates of the Caribbean"

De Urania heeft de haven van Oudeschild nog niet goed en wel verlaten, of het begint te regenen. Het zeilend opleidingsschip van de Marine ging onderweg naar de Sail In eerst varen over de Waddenzee, om te oefenen met zeilen, maar ook om de Tall Ships eens goed van dichtbij te kunnen bekijken.

Sail In vanaf de Zr.Ms. Urania - NH Nieuws / Else van der Steeg

De Zr.Ms. Urania is een opleidingsschip. Het zeilschip wordt gebruikt om te trainen in samenwerking. Commandant Victor Vernède: "Je moet wel samenwerken, want zo'n zeil krijg je niet in je eentje of met zijn tweeën omhoog. Daar is echt zes man voor nodig." Telkens als er een Tall Ship in de buurt komt, wordt er enthousiast gezwaaid. Op een schip wordt gedanst en een andere crew gooit met waterballonnen. De Urania mocht volgens de planning van de Sail In rond 14.30 de haven binnenvaren, dus tot die tijd beweegt het schip zich over de Waddenzee, tussen de Tall Ships en Marineschepen die daar ook varen. Bekijk in de video hoe de Urania op traditionele wijze de andere schepen begroet:

De Urania zeilt over het Marsdiep naar Den Helder - NH Nieuws / Else van der Steeg