Lang wachten én veel regen, maar honderden toeschouwers genieten van eerste dag Sail

Het duurde even, maar het geduld van het publiek op de dijk van Den Helder werd om kwart over drie vanmiddag toch beloond. Dat De Sail In zo'n drie uur later startte dan gepland, mocht de pret niet drukken.

Sail Den Helder - NH Media / Kelly Blok

De planning was dat de eerste schepen al rond het middaguur te zien zouden zijn. Het was om één uur het nog gezellig druk op de dijk: mensen met kleedjes, eten, drinken, grote verrekijkers en telelenzen zaten klaar om de indrukwekkende schepen langs te zien varen. Eén probleem: er kwam niets. Een schip van de kustwacht deed nog een verwoede poging de boel wat op te fleuren door zijn waterkanon aan te zetten, maar dat wilde niet echt helpen. Langzaam maar zeker werd de sfeer onrustiger op de dijk. "Dit duurt wel lang, zeg", klonk het. En: "Zit je dan een paar uur voor niets." Ook op Facebook wordt het een en ander gedeeld. Zo schrijft Ria van Veen: "Wachten op dingen die komen gaan. Niets dus. Hoppa, naar huis." Regen startschot huiswaarts Tot overmaat van ramp ging het om drie uur ook nog regenen. Dat was voor veel mensen het startschot om richting huis te gaan. Het kleine clubje mensen dat een plek verder richting de haven hadden gezocht, of ter hoogte van de veerboot stonden te schuilen, kregen toch nog hun zin: eindelijk kwamen de tallships voorbij. Het wachten werd beloond en de stemming werd beter. Het duurde even, maar eindelijk werd duidelijk waarom velen Sail Den Helder een prachtig evenement vinden: het ene na het andere schip voer de haven van de stad binnen. Hoge masten, een boegspriet, grote vlaggen en een uitbundige bemanning. Ondanks de regen en het heiige weer op zee konden mensen toch nog even genieten. Inmiddels liggen de schepen in de haven, klaar voor de rest van de dagen. "Ik vind het indrukwekkend zoals je de schepen binnen ziet komen. Dat maakt toch heel veel indruk", vertelt een enthousiaste bezoeker.

De start van Sail 2023 - NH Nieuws

Ook voor Arthur van Dijk, commissaris van de Koning, is dit een bijzondere week. Gisteren begon het spektakel voor hem al tijdens de Pre Sail, waar hij in Oudeschild de Rede van Texel voor mocht lezen. "Sail is niet alleen maar Den Helder, Sail is echt iets voor deze regio. Het gaat niet alleen over tall ships, het gaat ook over de toekomst, de techniek, werk voor jongelui, opleidingscentra. Kortom: er gebeurt hier zo veel. Ik hoop eigenlijk dat dit evenement écht, écht iets is wat de kop op de kaart zet", aldus de commissaris van de Koning. Op vrijdag kan je, naar verwachting met beter weer, de schepen van dichtbij bekijken. Die zijn dan open voor publiek. Ook staan er verschillende optredens op de podia gepland.