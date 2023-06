Sail Den Helder: een feest voor mensen, maar een ellende voor de beesten

De telefoon van zowel Ecomare als zeehondencentrum Pieterburen staat roodgloeiend. Waar 220.000 mensen op Sail en de Marinedagen in Den Helder afkomen, vluchten veel dieren in de omgeving juist weg. Vogels, vissen, bruinvissen en zeehonden krijgen een opdonder van die plotselinge drukte, en kunnen in de problemen raken.

Het geboorteseizoen van de gewone zeehond is op dit moment in volle gang. Zeehondpups zijn de eerste paar weken volledig afhankelijk van hun moeder, omdat ze de eerste 4 weken moedermelk krijgen. Als de moeder schrikt, bestaat de kans dat ze haar pup verlaat. De pup overleeft het, tenzij 'ie opgevangen wordt, dan vaak niet.

Hobbyfotograaf en zeehondenliefhebber Greet Ham zette afgelopen maandag zo'n verlaten, graatmagere, pup op de foto. Die was gevonden op de dijk bij het Marsdiep (een zeegat tussen Den Helder en Texel). Ze besloot een waarschuwingsbericht te plaatsen op Facebook, dat inmiddels al zo'n honderd keer gedeeld is.

Drukte bij opvang door drukte op water

Zowel zeehondenopvang Ecomare als Pieterburen bevestigt dat het de afgelopen tijd druk is, en dat Sail hier invloed op heeft. Er worden veel meer meldingen gedaan dan normaal. "Dit hoeft niet altijd te betekenen dat alle zeehonden daarvan in nood zijn, dat kan ook komen doordat er meer mensen op het water zijn. Meer mensen is meer meldingen", laat Marion Barth van Ecomare weten.

Barth: "Het is wel met zekerheid te zeggen dat dit een feest is voor mensen, en niet voor de dieren. Voor zeehonden is het al erg, maar voor bruinvissen is het eigenlijk nog veel vervelender. Door al die schepen raakt het systeem dat de dieren gebruiken om te kunnen kijken, het sonarsysteem, overbelast. Daardoor kunnen ze gedesoriënteerd raken. Zeehonden gebruiken dat systeem ook wel, maar veel minder. Vogels en vissen maken door alle geluiden ook dat ze wegkomen."

Nog meer lawaai

De aankomende dagen zal het druk worden met tallships, maar als de Marinedagen beginnen wordt het lawaai zowel onder als boven water alleen nog maar erger. De kans dat er verlaten zeehondpups gevonden worden, wordt dan nog groter. Zowel Ecomare als Pieterburen verzoekt mensen de pups dan niet aan te raken, er niet mee op de foto te gaan en alleen melding te maken bij het zeehondencentrum.

Ook is het volgens hen belangrijk om te weten dat een pup die alleen is, niet altijd verlaten hoeft te zijn. De moeder is verantwoordelijk voor de visvangst, dus die kan wel 24 uur lang op jacht zijn. "Mensen willen het graag menselijk maken: 'O de pup is alleen, dat doen moeders niet, dan gaat het dus niet goed'. Maar het werkt bij zeehonden echt anders dan bij mensen", benadrukt Barth.

"Sail is een mooi evenement, en het blijft een beetje geven en nemen. Maar het is zo: dit is de andere kant van de medaille", aldus Barth.