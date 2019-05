Den Helder zet voorzichtig koers richting Sail 2023: "Het zijn grote schoenen die we moeten gaan vullen"

DEN HELDER - Er was vanavond een goede gelegenheid om nog één keer terug te kijken naar Sail 2017. Directeur van dat evenement Evert van den Broek nam met een etentje afscheid van de organisatie. Zijn opvolger en de kersverse voorzitter staan klaar om de volgende editie te gaan organiseren.

"Ik heb af en toe door de haven gevaren om te kijken of het goed ging maar ook daar ging het goed", vertelt scheidend directeur Evert van den Broek bij de Marineclub in de Helderse haven. "De bemanningen hebben het naar hun zin gehad, volgens mij kijken we terug op een heel mooi evenement."

Zijn opvolger Jeroen Franken heeft ook een Marine-achtergrond. Tijdens de laatste editie van Sail in Den Helder, die gecombineerd werd met de Marinedagen, was hij nog volop aan het werk. "Sinds anderhalf jaar ben ik met 'leeftijdsontslag militairen' maar nog veel te jong om niets te doen. Daarom kwam Evert met het idee om mij zijn opvolger te maken"

Franken weet dat het een enorme klus is die voor hem ligt. "Maar ik heb een enorm maritiem hart. Ik heb vanaf de zijlijn al een aantal Sails meegemaakt als deelnemer via de Marine. Ik heb er ontzettend veel zin in."

Arian Minderhoud heeft het voorzitterschap van Stichting Sail Den Helder overgenomen van Jan van der Burg. "Hij heeft een enorm veel motivatie achtergelaten. Hij heeft laten zien dat je met inzet heel veel kunt betekenen", zegt Minderhoud. "Hij heeft er samen met Evert voor gezorgd dat Sail 2017 een enorm succes was. Dus het zijn grote schoenen die we moeten gaan vullen"

Ook bij de nieuwe voorzitter stroomt het zoute water door de aderen: "Ook ik heb een Marine-achtergrond. Ik ben zeer verbonden met de gemeente Den Helder en de omliggende gemeentes en ik hou van zeilschepen. Volgens mij een ideale combinatie om van Sail Den Helder 2023 wat leuks te maken."