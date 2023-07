Sail zit erop! Honderden toeschouwers zwaaien de schepen uit

Na vier dagen schepen, gezelligheid en ook wel best wat regen zit Sail 2023 in Den Helder er weer op. De bemanningsleden van de schepen maakten zich vanochtend klaar om Den Helder weer te verlaten en voeren nog een keer langs het belangstellende publiek tijdens de Sail Out. Het was een prachtig gezicht voor alle toeschouwers die vanaf de dijk nog een laatste keer naar de reusachtige tallships en het varend erfgoed wilden kijken.

Vanwege een sterkte tegenwind en stroming in aantocht, besloot de organisatie om de Sail Out een uurtje te vervroegen. Rond twee uur vanmiddag voeren alle tallships, het varend erfgoed en ook schepen van de marine nog één laatste keer langs al het publiek. Dat zorgde voor een prachtig plaatje en daarom zaten honderden mensen voor 14.00 uur al klaar op de dijk om de schepen uit te zwaaien.

Reuze vermaakt

Bezoekers zaten op kleedjes of brachten stoelen mee en thermoskannen met koffie en thee. Ze stonden klaar om urenlang te kijken naar de bijzondere schepen. Het was een mooie afsluiting van vier dagen feest in Den Helder. "Het was een hele gezellige Sail. Ik heb me reuze vermaakt", vertelt een bezoeker tegen NH.

De Sail Out zorgde voor een prachtig plaatje en is in onderstaande video te zien. De tekst gaat door onder de video.