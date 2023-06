Meevaren op het oudste vissersschip van Sail Den Helder: met 183 jaar oude schuit de haven in

Het is tussen alle historische schepen op Sail Den Helder een beetje lastig kiezen wat nou precies de mooiste is. De bijzonderste is een stuk makkelijker: tussen alle schepen vaart de WR60, het oudste vissersschip van Nederland. Het schip vaart al liefst 183 jaar. Het is daarom aan boord best een beetje behelpen, ontdekte NH Radio-verslaggever Rachel Morssink vanmorgen.

NH / Rachel Morssink

Om mee te kunnen varen was het voor onze verslaggever vanmorgen een vroege race tegen de klok. Eerst een onwijs vroege wekken en daarna vol gas naar Den Oever. Op tijd zijn was erg belangrijk. "Het mocht ook niet te laat, want vanwege het getij moesten we op het juiste moment vertrekken met het Wieringer Skuutje om niet met een grote tegenstroom te moeten varen. Het leek een best wel ruige tocht, maar volgens de kenners was het goed helder weer." Bekijk hieronder hoe het er aan toe ging aan boord:

Aan boord van de WR60 - NH Nieuws

Het Wieringer Skuutje, de WR60, is het oudste vissersschip van Nederland en vaart met het varend erfgoed mee op Sail Den Helder. Het schip geeft cursussen voor 'landrotten', zodat mensen kunnen leren varen. De Sail In is de officiële start van Sail Den Helder. Morgen is er een Crew Parade, waarbij de bemanningsleden van alle schepen door de stad paraderen. Daarnaast zijn morgen en overmorgen alle tallships en marineschepen opengesteld voor het publiek.