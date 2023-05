Met de Waddenzee als klaslokaal leren twaalf 'landrotten' zeilen op historisch schip

Op twee bijzondere schepen, namelijk de Wieringer Aak uit 1900 en 't Skuutje uit 1840, krijgen dit jaar twaalf cursisten de kans om de basistechnieken van het zeilen onder de knie te krijgen. Dit is alweer het zesde jaar dat de 'cursus voor landrotten' wordt gegeven en de stichting ziet een flinke groei in het aantal aanmeldingen.

"Normaal waren het zo'n vijf à zes aanmeldingen en nu zitten we op twaalf", vertelt vrijwilliger en instructeur Tjeerdo Wieberdink. Hij is sinds de oprichting van de stichting van de historische schepen in de haven van Den Oever zeer actief en gepassioneerd bezig met het in stand houden van de schepen en heeft het zeilbloed zo'n beetje door zijn aderen stromen.

Zijn enthousiasme over het zeilen werkt dan ook aanstekelijk. De cursisten stellen tijdens het varen geregeld vragen en hangen aan zijn lippen bij de uitleg over gijpen, overstag gaan en het gebruik van de fok.

NH Nieuws ging een ochtend mee op de Wieringer Aak. Een reportage over de cursus is in onderstaande video te zien (tekst gaat door onder de video).