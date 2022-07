"Het is ondenkbaar dat de vissershaven in Den Oever zal verdwijnen"

Op een 182 jaar oude vissersboot lijkt de tijd in de haven van Den Oever even stil te staan. Tjeerdo Wieberdink kent het eeuwenoude schip, en daarmee een deel van de historie, van binnen en van buiten. Vanaf eeuwenoude historie filosofeert hij met NH Nieuws over de toekomst van de bedreigde visserij. "Het stinkt hier niet naar vis, maar het is vol met vissermensen."

Tjeerdo Wieberdink in de haven van Den Oever: Den Oever 360 - NH Nieuws

De WR60, zoals het oude Wieringer Skuutje heet, was ooit zelf een vissersboot, maar valt in het niet bij de moderne kotters. "Alleen al het materieel aan boord", legt Tjeerdo uit. "Op dit schip, het oudste nog bestaande vissersschip van Nederland, zat niet eens een lier om netten binnen te halen. En ook geen motor, dus zonder de juiste wind kon je de haven niet binnenkomen, ook niet in de winter." De ontberingen die schippers op dergelijke Skuutjes hebben doorgebracht, brengen ons vanzelf bij de situatie rondom de vissers in Den Oever nu. Door wet- en regelgeving omtrent stikstof en de extreme brandstofprijzen, lijkt de toekomst voor de visserij op Wieringen steeds onzekerder. "Maar dit blijft een vissershaven, daar ben ik niet zo bang voor."

NH 360° in de haven van Den Oever NH Nieuws was deze week drie dagen in de haven van Den Oever. Vissers in Noord-Holland vrezen door de aangescherpte stikstofregels voor hun toekomst. Vanuit het gebouw van de stichting Skuut WR60 in Den Oever deden we verslag en belichtten we het mogelijke verdwijnen van de visserij. Vanuit alle kanten: 360 graden.

Dat zegt Tjeerdo met de nodige historische kennis in zijn broekzak. Als bestuurslid van de Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen weet hij meer van de historische bootjes dan de toenmalig eigenaren. "Wij hebben onderzoek laten doen naar oud hout op dit schip en wij weten nu dat dat hout afkomstig is van een eik die in 1690 is begonnen met groeien."

Quote "Ja, het wordt hier steeds rustiger in de haven, maar we hebben wel alle faciliteiten" Tjeerdo Wieberdink - Skuutje WR60