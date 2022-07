Hollandse visprijzen door het dak: "Nog nooit zo gestegen als laatste jaar"

Dat de visserij het moeilijk heeft merkt ook Ronald Boersen, mede-eigenaar van vishandel 't Wad in Den Oever. In een jaar tijd betaalt hij bijna het dubbele voor bijvoorbeeld een kilo sliptong. Dat merkt de consument dan weer in de portemonnee: "We prijzen zo de Nederlandse vis uit de markt."

Zijn viszaak ligt vol met voorbeelden: "Een halfjaar geleden schommelde de prijs van sliptong tussen de acht en de tien euro. Nu betaal je tussen de 17 en 19 euro inkoopprijs." Een prijsstijging die deze ondernemer in 28 jaar nog niet heeft gezien. "Dit is nog nooit voorgekomen."

Met deze prijsstijgingen in het achterhoofd en nieuwe regelgeving omtrent stikstof in het vooruitzicht, kijkt Ronald enigzins somber vooruit: "Ik heb er een klein beetje een hard hoofd in wat betreft de toekomst van de visserij. Ik denk dat de visserij compleet op z'n kop gaat."

Een verklaring is er zeker: door de gigantische stijging van brandstofkosten, kost het vissers veel meer om te gaan vissen. "Een kotter die op schol en tong vist is nu zo'n 15.000 euro extra aan brandstofkosten voor een week kwijt", legde directeur van de visafslag al eerder uit aan NH Nieuws . Tot nu toe ontvangen vissers daarvoor nog geen compensatie van de overheid.

NH Nieuws is deze week drie dagen in de haven van Den Oever. Vissers in Noord-Holland vrezen door de aangescherpte stikstofregels voor hun toekomst. Vanuit het gebouw van de stichting Skuut WR60 in Den Oever doen we verslag en belichten we het mogelijke verdwijnen van de visserij. Vanuit alle kanten: 360 graden.

