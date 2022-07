Waarom Den Oever vol boerensjaaltjes hangt: het is pompen of verzuipen voor vissers

Niet alleen boeren op tractoren maar ook vissers op kotters voeren actie. Vissers in de provincie vrezen namelijk voor hun toekomst. De grootste bedreigingen zijn de torenhoge brandstofprijzen en nieuwe stikstofmaatregelen. NH Nieuws duikt de komende dagen de haven van Den Oever in, om de problemen in kaart te brengen.

NH Nieuws

Pim Visser, directeur van de Visafslag in Den Helder en Den Oever, ziet de ontwikkelingen met lede ogen aan. "Het hangt allemaal samen met brandstofprijzen. Verbruik je meer brandstof dan ziet de toekomst er minder gunstig uit", vertelt Visser. De brandstofprijzen zijn afgelopen maanden flink gestegen: tot vorig jaar betaalde een visser gemiddeld 60 cent per liter, en dat was eigenlijk al te duur. Nu schommelt de prijs nu tussen de 95 cent en een euro. Erik Rotgans uit Den Oever vist met zijn kotter de WR54 op garnalen. "Waar ik vroeger per week zo'n 1.200 euro kwijt was aan brandstofkosten, is dat nu zo'n vierduizend euro." Ondanks die grote stijging, hoeven vissers zoals Erik niet te rekenen op steun van de overheid. Schonere motoren Daarnaast wordt de visserijsector ook getroffen door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Zo moet de garnalenvloot onderdelen van de motor vernieuwen om onder een stikstofuitstoot van 0.005 te blijven. Dat is een investering die minimaal zo'n 70.000 euro kost en mogelijk maar voor de helft gesubsidieerd wordt. Dat is dus 35.000 euro uit eigen zak. "Dat verdienen ze niet terug", zegt Visser. En dat beaamt ook garnalenvisser Rotgans: "Dat is wel mijn pensioen, weet je". Erik Rotgans deed eerder al mee aan een proef om de kotters om te bouwen met schonere motoren. Hij zei toen al: "Dit gaat veel geld kosten en we krijgen er niets voor terug. Zo gaat het elke keer. Het kabinet blijft van alles verzinnen, maar ze komen niet met oplossingen." Stoppen is voor garnalenvisser Erik Rotgans geen optie. "Ik blijf niet in de haven. Ik heb vier kinderen en die moeten eten. Heel simpel." En daarom kwamen verschillende vissers vorige week in actie, om zich bij het protest van de boeren aan te sluiten. Toen blokkeerden meerdere kotters de haven van Den Helder en de veerdienst naar Texel.

NH 360° in de haven van Den Oever NH Nieuws is deze week drie dagen in de haven van Den Oever. Vissers in Noord-Holland vrezen door de aangescherpte stikstofregels voor hun toekomst. Vanuit het gebouw van de stichting Skuut WR60 in Den Oever doen we verslag en belichten we het mogelijke verdwijnen van de visserij. Vanuit alle kanten: 360 graden.



Wilt u meepraten? Heeft u een bijzondere band met de visserij in onze provincie? Of met de natuur in dit gebied? Kom dan langs op onze tijdelijke redactie (Havenkade 3a in Den Oever) en praat mee. Onze verslaggevers Kelly Blok en Mark Arends openen dagelijks tussen 09.00 uur en 10.30 uur hun deuren voor belangstellenden.

Windmolens en Brexit Maar wie denkt dat de problemen voor de vissers ophouden na hoge brandstofprijzen en nieuwe stikstofmaatregelen, heeft het mis. De bouw van windmolenparken heeft er voor gezorgd dat hun visgebied een stuk kleiner is geworden. Er mag namelijk niet gevist worden waar windmolens komen te staan, omdat de visnetten stroomkabels kapot kunnen maken.

Quote "Een giftige cocktail van problemen" Pim visser, directeur visafslag den oever en den helder