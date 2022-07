Vissers blokkeerden veerdienst écht niet alleen voor boeren: "Wij vallen ook om"

23 kotters blokkeerden vanochtend de veerdienst tussen Den Helder en Texel. Aan de kant stond visser Dirk Kraak trots te wapperen met de Nederlandse vlag op zijn kop. "Dat is een teken dat ook wij in nood zijn, het gaat momenteel heel slecht met veel vissers", legt hij uit.

De actie ligt volgens Kraak in het verlengde van de boerenprotesten, maar laat volgens hem nog een andere nood zien. "Er zijn bedrijven die niet meer kunnen uitvaren vanwege de brandstofprijzen, iedere week draaien ze verlies. Er zijn bedrijven die zich hebben aangemeld voor de sanering die mogelijk in september gaat plaatsvinden."

Daarnaast zullen de stikstofplannen van het kabinet ook gevolgen hebben voor sommige kotters. "De garnalenvloot staat hier echt op de schop", aldus Kraak. "Die vissers hebben ook last van de stikstofproblematiek."

"Zij hebben een vergunning om in Natura 2000-gebieden te vissen, op basis van nieuwe berekeningen horen zij of die vergunning vanaf januari blijft. We hebben nu al een plan ingediend, maar het ziet er naar uit dat we geen vergunning krijgen", legt Kraak uit.

Boeren

Ook een groep boeren verklaarde zich in dit geval solidair met de vissers. "Zij hebben aan land de boel geblokkeerd en wij vanaf zee." Rond 09:30 uur stopte de actie en vaarden de eerste veerdiensten weer uit; de actievoerders kregen te horen dat Texelaars naar Den Helder moesten voor behandelingen in het ziekenhuis. "De gezondheidszorg moet natuurlijk gewoon doorgaan", aldus Kraak.