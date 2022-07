Protestactie veerboot Texel eerder gestopt om kankerpatiënten chemokuur te laten ondergaan

Urenlang is de TESO-veerdienst vanochtend gestremd geweest van en naar Texel door protestacties: boeren blokkeerden met hun tractors het haventerrein in Den Helder, terwijl vissers met hun kotters voor de ingang van de haven gingen liggen.

Daarentegen zouden ambulances volgens TESO wél worden vervoerd als deze zich zouden aandienen. "Hierover is contact met de meldkamer van de veiligheidsregio."

De actie begon vanochtend rond 7 uur. TESO kon volgens de Texelse Courant om 6.30 uur de boot in Den Helder nog lossen, maar het benedendek kon daarna niet meer worden geladen. Het vrachtvervoer voor het eiland bleef dus nog in Den Helder staan.

Teso van Texel vertrokken maar kan niet aanmeren in Den Helder 👌 #iksteunONZEvissers #iksteunONZEboeren #boerenprotest pic.twitter.com/33eH75mkbg

De boot vanaf Den Helder zou om 9.30 uur vertrekken, maar is nog niet weg. Op het eiland zijn de gevolgen inmiddels merkbaar, schrijft de Texelse Courant. Bij de Gollards in Den Burg missen ze momenteel de zorgmedewerkers die uit Den Helder komen, waardoor alle zeilen bijgezet moeten worden voor de bewoners van de woonzorglocatie. Omring is momenteel bezig om het zorgpersoneel met een snelle rib-boot alsnog naar het eiland te halen.

Een klein groepje vissers is ondertussen vertrokken naar IJmuiden waar nu ook een protest is.

