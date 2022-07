TERUGKIJKEN: Vissers in IJmond sluiten zich aan bij boerenprotesten

Een groep vissers heeft zich aangesloten bij het boerenprotest. Tenminste veertien vissers varen met hun boten voor de sluis van IJmuiden. NH Nieuws verslaggever Jasper Leegwater was aan boord bij een van de visserschepen en deed live verslag. Bekijk hieronder de uitzending terug.

