Hoe vissers en boeren elkaar vinden in hun strijd tegen de overheid

De vergunning om rondom natuurgebieden te mogen vissen, moet om de vijf jaar worden verlengd. Maar door de nieuwe maatregelen is de stikstofuitstoot van de visserij te hoog en kan mogelijk niet opnieuw worden verstrekt. "We hebben nu al een plan ingediend, maar het ziet ernaar uit dat we geen vergunning krijgen", voorspelt Kraak.

In de strijd tegen het stikstofbeleid hebben vissers en boeren de krachten gebundeld. Terwijl boeren zich vanmorgen voor de poort van Tata Steel verzamelden, versperden vissersboten de sluis van IJmuiden. Ook in Den Helder werden de haven en veerdiensten geblokkeerd. "Dit is een statement dat ook wij in nood zijn: het gaat momenteel heel slecht met veel vissers", verklaarde medeorganisator en visser Dirk Kraak vanmorgen tijdens het protest in Den Helder.

Vissers in IJmuiden luiden noodklok: 'We willen gehoord worden'

Vissers in IJmuiden luiden noodklok: 'We willen gehoord worden'

In IJmuiden verzamelden zo'n honderd vissersboten zich in de vaargeul. Rik Zijlstra, initiatiefnemer van het protest op het water in IJmond, legt uit waarom vissers de boel blokkeren: "Wij staan achter de boeren en zij hopelijk ook achter ons, want wij ervaren hetzelfde leed als zij. In coronatijd ontvingen wij al geen compensatie en nu krijgen wij ook niets voor de torenhoge gasolieprijzen. Op deze manier kunnen we niet doorgaan."

Hoge brandstofprijzen

Naast het stikstofbeleid voeren vissers ook actie vanwege de hoge brandstofkosten. "Er zijn bedrijven die niet meer kunnen uitvaren door de brandstofprijzen. Iedere week draaien ze verlies", verklaarde visser Dirk Kraak vandaag tijdens de actie in Den Helder tegen NH Nieuws. Meer dan twintig vissers versperden daar vanmorgen de toegang naar de veerdiensten.

Door de hoge gasolieprijs draait de visserij wekelijks flinke verliezen, vertelt ook Zijlstra in IJmuiden. "Om uit te kunnen varen gebruikt een groot schip per dag zo'n 5.000 liter. Dat halen we er niet meer uit, maar als je niet vertrekt, stapt je bemanning op."

Terwijl Zijlstra zijn verhaal doet op het schip, steken zes vissersvrouwen een fakkel aan en houden deze triomfantelijk in de lucht. "Het voelt goed om met zoveel mannen en vrouwen te laten zien dat het niet goed gaat met de visserij. Als je dit niet doet, kan je net zo goed aan de kant blijven liggen. Dan ga je dood."