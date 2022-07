Boeren verzamelen zich voor de poort van Tata Steel, vissers sluiten zich aan bij sluis

Een groep boeren heeft zich vanmorgen verzameld voor de poort van Tata Steel in de IJmond. Net zoals andere boeren in onze provincie, zijn zij van mening dat zij niet de oorzaak zijn voor het stikstofprobleem. Door het blokkeren van wegen en opritten vragen zij aandacht voor de boeren en willen zo het kabinet duidelijk maken dat de maat vol is.

Wat het plan is van de boeren bij de grote staalproducent is nog niet duidelijk. Onze NH Nieuws-verslaggever is daar aanwezig en geeft aan dat de sfeer op dit moment nog heel rustig is. Ook zouden Tata Steel-medewerkers gewoon door kunnen rijden en willen de boeren het protest 'publieksvriendelijk' houden. Onbekend is voor hoe lang de boeren zullen blijven staan en wat voor acties er nog gaan volgen vandaag.

Vissers sluiten zich aan

Vissers hebben laten weten zich aan te sluiten bij het boerenprotest. In ieder geval veertien vissers varen met hun boten voor de sluis van IJmuiden. Rik Zijlstra, visser uit Den Helder, laat weten dat hij en zijn collega's de beroepsvaart willen belemmeren. Andere bronnen melden dat er ook vissers zijn die in de loop van de dag de sluis willen blokkeren.

Zo zouden er volgens Zijlstra inmiddels boten uit de hele Nederlandse kuststreek varen. "We zijn nu met zo'n veertien schepen hier actief", zegt de Helderse schipper. "Er zijn collega's uit Katwijk, Den Helder, Urk, Ouddorp en van Goeree. Waarom we ons bij de boeren aansluiten? Om voor onze toekomst op te komen natuurlijk! We steunen natuurlijk de boeren, maar we zijn ook bezorgd over onszelf. De prijzen voor gasolie rijzen de pan uit en we krijgen van niemand steun. De visserij wordt nooit gesteund. Zoals wij het zien, wil deze overheid alle vissers weg hebben."

Meerdere acties

Boeren in heel ons land voeren vandaag op verschillende plekken actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Afgelopen weken waren er al meerdere acties van boeren die zorgden voor oponthoud en aandacht voor de boeren. Voor hoelang de acties nog gaan duren is onduidelijk.

Verdere updates over de boerenacties in Noord-Holland kun je volgen via ons liveblog.