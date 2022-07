Vissers in IJmuiden luiden noodklok: 'We willen gehoord worden'

Door de brandstofprijzen wordt het volgens Zijlstra vissers onmogelijk gemaakt om hun werk uit te voeren."Voor de vissersboten is 5.000 liter per dag nodig om uit te varen." Compensatie vanuit het rijk voor de hoge kosten van de brandstof is volgens Zijlstra daarom hard nodig. "Want tegen de kosten voor 5.000 liter valt niet op te vissen. Elke week heb je gewoon verlies en heel veel verlies."

Scheepvaart belemmeren

Door een rondje te varen bij IJmuiden en de scheepvaart te belemmeren, hopen de vissers meer aandacht te krijgen voor de problematieken waar zij mee te maken hebben. Volgens Zijlstra is deze actie hard nodig: "Misschien dat we dan tenminste gehoord worden. Als je met vlaggetjes blijft zwaaien, denken ze wellicht dat het wel mee valt."