Strengere milieueisen voor garnalenvissers: "Geen schonere motor, geen vergunning"

Garnalenvissers op Wieringen staan opnieuw voor een grote uitdaging. Op korte termijn moeten de kotters zijn voorzien van schonere motoren. Lukt dat niet, dan krijgen de vissers vanaf 2023 geen vergunning meer om uit te varen. Kottervereniging VisNed heeft de hulp ingeroepen van de Noordkopgemeenten voor onderzoek en mogelijk uitstel. "Het vooruitzicht als het niet lukt, is zeer dramatisch."

Het gaat ook hier weer om de uitstoot van stikstof, vertelt Pim Visser van de kottervereniging VisNed: "Het is op Wieringen lastig, omdat deze garnalenvissers in Natura 2000-gebieden vissen op de Waddenzee en de Noordzee. Daar gelden strenge eisen. Het betekent dat we op termijn emissieloos moeten vissen. Misschien elektrisch of op waterstof, maar tot die tijd moeten de motoren van zo'n veertig schepen worden aangepast."

Garnalenvissers moeten aan schonere motoren voor nieuwe vergunning

Erik Rotgans is één van de Wieringer garnalenvissers die meedoet aan een proef om de kotters om te bouwen met schonere motoren. "Het gaat heel veel geld kosten en we kijgen er niets voor terug. Zo gaat het iedere keer. Ze blijven van alles verzinnen, maar ze komen niet met oplossingen." Rotgans vreest ook dat het niet blijft bij milieu-eisen rond stikstof. "We zouden misschien helemaal om moeten. Ik twijfel over elektrisch varen, want dan wordt het schip extra zwaar. Waterstof is redelijk explosief heb ik begrepen. De vraag is of we die aanpassingen ooit kunnen terugverdienen. Ik denk van niet."

