Waddenfonds start uitkoop garnalenvissers, in totaal is 10 miljoen euro beschikbaar

Het gaat om een regeling waarbij garnalenvissers volgens het Waddenfonds vrijwillig afstand kunnen doen van hun vergunning voor het vissen op garnalen in de kustwateren.

In totaal heeft het Waddenfonds tien miljoen euro beschikbaar, per garnalenvisser is maximaal vier ton beschikbaar. Volgens de voorwaarden van het Waddenfonds wordt het uitkoopbedrag bepaald aan de hand van het motorvermogen van de schepen.

Volgens dezelfde voorwaarden van het Waddenfonds wordt de uitkoopregeling alleen uitgevoerd als er minimaal tien van deze vergunningen uit de markt worden genomen. Er worden maximaal dertig vergunningen voor garnalenvissen in de kustwateren opgekocht. In totaal zijn er 89 vergunningen in omloop.

Rangschikking

De subsidie wordt toegekend op basis van een rangschikking van de aanvragen. Hierbij is de hoogte van de gevraagde subsidie per aanvraag doorslaggevend. De garnalenvisser die het laagste bedrag per kilowatt aanvraagt, komt volgens het Waddenfonds het eerste voor subsidie in aanmerking. De aanvrager die de hoogste subsidieaanvraag indient, komt als laatste in aanmerking voor opkoop.

De uitkoop komt voort uit het Convenant Viswad uit 2014 waarin is afgesproken de visserijdruk in de Waddenzee te halveren. Dat convenant is destijds getekend door staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland, partijen verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk, de Vereniging Kottervisserij Nederland en de Vereniging Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond.

Duurzaam opererend

In het convenant is afgesproken dat alle partijen streven naar 'een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee in combinatie met een duurzaam opererende garnalenvisserij'.

Een van de maatregelen was het sluiten van visgebieden en een andere maatregel is het uit de markt nemen van vergunningen voor de garnalenvisserij. De afgelopen maandag opengestelde ‘tenderregeling’ van het Waddenfonds staat open tot 1 mei.

De regeling wordt in opdracht van het Waddenfonds uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.