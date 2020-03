Stilleggen garnalenvloot is drama voor vissers: "Geen inkomsten, alles staat stil"

DEN OEVER - Het stilleggen van de garnalenvloot is de zoveelste klap voor de visserij in de kop van Noord-Holland. De handel ligt zo goed als stil en door de noodtoestand in Marokko worden nog nauwelijks garnalen gepeld. "Het is een ramp voor de vissers en de visafslag", zegt directeur Pim Visser van visafslag Hollands Noorden.

Het is druk in de haven van Den Oever. De garnalenvissers zijn nu vooral bezig met klussen die anders blijven liggen. "Een beetje schilderen en repareren", zegt André Bakker van de WR50. "Het is best zwaar. We hadden vorig jaar ook al een slecht jaar omdat de vriezers vol zaten en we minder mochten vissen. En dan dit."

Ramp

Pim Visser van de visafslag beaamt het slechte garnalenjaar 2019. "Vorig jaar hadden we twee miljoen kilo minder dan voorgaande jaren. Dit jaar een slechte start met die stormen en nu de COVID-19-crisis. Het is net als voor andere bedrijfstakken een ramp."

De garnalenschepen liggen in ieder geval stil tot 6 april. "We kunnen de garnalen beter laten zwemmen dan dat we ze in de vriezer gooien. Deze week kijken we nog aan, maar het ziet er naar uit dat de situatie in Marokko met de pelcentra nog niet zal verbeteren. Heel Europa zit op slot dus we rekenen er op dat dit nog wel even aanhoudt."