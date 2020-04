Noodfonds voor vissers: in Noordkop zijn vooral garnalenvissers even gered

DEN HELDER - Met een Europees noodfonds voor de visserij zijn in de Kop van Noord-Holland vooral de garnalenvissers gered die door de coronacrisis niet kunnen uitvaren. Directeur Pim Visser van visserijbelangenorganisatie VisNed zegt dat, als het parlement akkoord gaat, zo'n 9 miljoen euro wordt apart gelegd voor de Nederlandse vissers.

Er wordt morgen en overmorgen door het Europees Parlement gestemd over het voorstel om een noodfonds in te stellen voor de vissers. Eigenlijk is dit vooral procedureel, aangezien het plan zeer breed wordt gedragen door de partijen. Het geld is bedoeld voor vissers die niet kunnen uitvaren, voor viskwekers en om bij te dragen aan het extra opslaan van vis.

Maar Nederland zet vooral in op het eerste punt, op het niet kunnen uitvaren, zo zegt Pim Visser. "Stilliggen is heus geen doel op zich en uiteraard hoeft niet de hele vloot stil te liggen. Er kan ook eenderde aan de wal blijven, en tweederde op zee. We houden bij wat de vraag is en passen ons daar op aan." Hij zegt dat er een budget van 9 miljoen euro voor Nederland is.

Honderden

Europarlementariër Peter van Dalen denkt dat er meer geld naar Nederland gaat. Hij zegt dat in totaal 2,2 miljard euro kan worden gebruikt, waarvan tussen de 30 en 40 miljoen euro richting ons land gaan. "Er is berekend hoeveel geld elk land nodig heeft, en Italië en Spanje hebben meer vissers. Maar ik denk dat het goed in balans is." Enkele honderden Nederlandse vissers zullen volgens Visser waarschijnlijk van de noodregeling gebruikmaken.

De garnalenvissers luidden twee weken geleden nog de noodklok. De handel ligt zo goed als stil en door de crisis worden in Marokko geen garnalen meer worden gepeld. Het geld moet de vissers voor even helpen. Visser: "Afwachten, want we weten niet hoe lang het duurt."