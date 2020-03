Garnalenvissers varen niet meer uit: "Geen handel meer door coronamaatregelen"

DEN OEVER - De Noord-Hollandse garnalenvloot ligt stil. Er mag tot 6 april niet meer worden uitgevaren. Oorzaken zijn de geringe verkoop van garnalen door sluiting van horecabedrijven in binnen- en buitenland, laat de visafslag Hollands Noorden weten. Bovendien ligt het pellen in Marokko vrijwel stil als gevolg van de noodtoestand.

De maatregel om tijdelijk niet uit te varen is een extra klap voor de garnalenvissers na het eerdere visverbod. De haven van Den Oever ligt op dit moment vol schepen. Een zucht van garnalenvisser Jelle van den Burg van de WR12: "We ontkomen er niet aan."

Volgens Gerard Kranendonk van de WR212 is het een verstandig besluit: "Toch is het beter nu, dan dat we de pakhuizen volstouwen en de prijzen nog verder dalen. Dan liggen we volgend jaar helemaal plat."

Uit informatie uit Denemarken en Duitsland is gebleken dat ook de garnalenvissers uit die landen volgende week niet uitvaren, schrijft de overkoepelende visserijorganisatie VisNed in de nieuwsbrief.

De situatie wordt vandaag opnieuw besproken met de visafslagen en visserijbelangenverenigingen. Dan worden ook afspraken gemaakt voor nieuwe overleggen gedurende volgende week.