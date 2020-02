Garnalenvissers visten veel te veel, overheid greep niet in

DEN HELDER - Garnalenvissers op de Noordzee en Waddenzee hebben de afgelopen jaren hun vergunningen ruim overschreden, en de overheid deed er niets aan. Dat blijkt uit documenten die mediapartner NOS in handen heeft.

Zowel in 2017 als 2018 werd er ruim 200.000 uur gevist in beschermde natuurgebieden, terwijl 130.000 uur het maximum was. Toch hebben de garnalenvissers geen sancties opgelegd gekregen.

Volgens mediapartner NOS is er een tekort aan mensen bij toezichthouder NVWA: drie medewerkers die 200 schepen moeten controleren. Daardoor kan er niet goed gecontroleerd worden of de vissers zich aan de afspraken houden.